Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) - Finale senza grandi scossoni per le principali borse europee condizionate dalla debolezza di Wall Street che attende novità sul fronte della riforma sanitaria . In mattinata sono giunte buone indicazione dai PMI preliminari di marzo di Zona Euro, Germania e Francia, tutti sopra le attese.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22% grazie al dato sulla crescita dell'Eurozona al top da 6 anni . L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%.Si riduce di poco lo, che si porta a 181 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,23%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,14%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,24%. A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 20.188 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,25 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,94%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,81 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 259.741, rispetto ai precedenti 307.361 ed i volumi scambiati sono passati da 0,93 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi.Tra i 217 titoli trattati, 119 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 89 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 9 titoli.(+3,45%),(+0,78%) e(+0,77%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,66%),(-0,65%) e(-0,43%).Tra idi Milano, si distinguono(+4,30%) sostenuta dall'ottima performance della tedesca Infineon e dal suo outlook.Bene(+3,59%) dopo i primi risultasti post scissione e la cedola.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,45% dopo la pubblicazione dei risultati.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%.del FTSE MidCap,(+11,71%),(+4,52%),(+4,51%) e(+3,65%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50% dopo le indicazioni di Fitch