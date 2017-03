L'Europa compie 60 anni, Roma blindata: 25 marzo di tensione nella Capitale

(Teleborsa) -in occasione delle celebrazioni per iquello che la(e i suoi abitanti, turisti compresi) si appresta a vivere, alle prese con l'arrivo dei capi di Stato europei, ma non solo. Dopo l'attentato di Londra, cresce infatti l'allarme terrorismo oltre al rischio disordini: Quattro i cortei previsti, più due manifestazioni statiche e circa 25mila persone in piazza.Il piano di sicurezza, che punta a svuotare il centro, prevede l'impiego di- Stop a droni e velivoli ultraleggeri per la chiusura dello spazio aereo sulla Capitale e sulle aree circostanti . Lo ha comunicato l’Ente nazionale dell’aviazione civile (Enac). Dalle ore 6 del 24 marzo alle ore 23 del 25 marzo,-Non sono state emanate ordinanze di chiusura di scuole e negozi, ma sono tanti gli esercizi commerciali che decideranno "spontaneamente" di abbassare la saracinesca.