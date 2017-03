Banche, Abi: il 95% dei clienti sceglie l'operatività "fai da te"

ABI

(Teleborsa) -: se il 95% della clientela opera anche in modalità "fai da te" nella quotidiana relazione con la banca grazie ad Atm, all'Internet e al mobile banking e ai contact center, il 17% usa ormai solo canali a distanza.Da rilevazioni e studi di, l'Associazione Bancaria Italiana presieduta da, la facilità, per la clientela bancaria,Praticamenteche vi ricorrono per effettuare versamenti, ordinare bonifici, acquistare ricariche telefoniche o pagare multe e/o tasse.Laporta dunque le persone a recarsi all'interno delle agenzie non fisicamente,ogni volta che ne hanno bisogno o quando desiderano verificare la situazione del proprio conto o per avere altre informazioni.. Una relazione molto intensa, dunque, difficile da riscontrarsi con qualsiasi altro fornitore di servizi.è il principale evento in Italia sulla relazione tra banca e cliente retail.che parte dalle analisi preliminari dei bisogni della clientela per approdare alla soddisfazione e fidelizzazione del cliente.