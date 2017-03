Fisco, niente Spesometro per la Pubblica Amministrazione

(Teleborsa) - È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall'invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti.. In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati.. Il Decerto Legge 193/2016 hae delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti "black list" a partire dall'anno di imposta 2016.. Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2016 mentre i tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.