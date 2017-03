Ferrari in pole position a Piazza Affari

Ferrari

cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -sfreccia sul principale listino milanese (+1,66%), mostrandosi in controtendenza al FTSE Mib che scivola dello 0,97% e si allinea al rosso delle principali piazze europee.Il titolo del Cavallino Rampante festeggia così la vittoria dial primo Gran Premio della stagione al mondiale di Formula 1.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 68,22 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,77.







