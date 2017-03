Germania, primo test per la Merkel. Cdu conserva il "piccolo" Saarland

(Teleborsa) - Non è la consistenza del risultato, quanto il messaggio che arriva:L'ex Presidente dell'Europarlamento,, a capo dei socialdemocratici, pur avendo fatto avanzare la coalizione,, nonostante la pioggia di voti con cui è stato eletto a capo dell'Spd e che faceva presupporre un grande successo elettorale.Le votazioni nel piccolo e poco significativo (numericamente parlando) Saarland, che ostenta appena 800 mila elettori, hanno premiato ladei consensi, mentre, una coalizione di vari partiti di sinistra, è rimastoLa, ha guadagnato voti e si è spinta al, mentrenon si è mossa dal. Neanche da considerare gli altri partitini: i Verdi (4,1%), ed i Liberali 3,3% che non riescono ad entrare nell'assemblea.Nonostante il flop alla sua prima tornata elettorale,ed ha dichiarato filosoficamente che "ci sono giorni buoni e meno buoni", ma che. Poi, l'ex europarlamentare e "vecchio" calciatore ha ricordato ha il suo partito a gennaio era solo al 24% e che l'effetto si è visto.Nonostante le buone notizie sul fronte della stabilità di Angela Merkel in Germania,, scontando maggiormente il flop di Trump sulla riforma sanitaria . perdite dello 0,7-0,8% si registrano per Londra, Francoforte, Parigi e per la Borsa di Milano.