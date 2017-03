Intesa, tutto pronto per la riduzione dei crediti deteriorati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Un piano per la riduzione di 15 miliardi di Non Performing Loans (NPL ) e investimenti per 200 milioni in infrastrutture per gestire internamente i crediti problematici. Sarebbero questi i punti all'ordine del giorno che si prepara a discutere il Consiglio di Amministrazione diconvocato per domani 28 marzo.Le indiscrezioni di stampa del fine settimana spiegano che "la riduzione dei NPL sarà il nucleo del prossimo business plan e la banca ha già messo in atto diverse azioni per affrontare il problema".In rosso il titolo che ascivola dello 0,87%.