Opening Bell stonata. Wall Street parte in rosso

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati dopo il flop del neoeletto Presidente americano Donald Trump , alla sua prima "battaglia" a Capitol Hill.Il primo test della forza del suo governo - l'abolizione dell'ObamaCare, la riforma sanitaria voluta dal suo predecessore - è stato un fallimento ed il nuovo inquilino della casa Bianca è stato "impallinato" dai Repubblicani, in particolare la frangia dei conservatori.L'incapacità di Trump di assicurarsi il supporto da parte del partito repubblicano hae le borse.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dello 0,72%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che continua la seduta a 2.325,85 punti, in calo dello 0,77%. Poco sotto la parità il(-0,66%), come l'S&P 100 (-0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,07%),(-1,14%) e(-0,89%).