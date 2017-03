Scuola e mobilità, contratto in stallo per mancato accordo su chiamata diretta

(Teleborsa) -perché le parti sono lontane sul ruolo che assumerà il Collegio dei docenti nella scelta dei nuovi colleghi. Se non dovesse chiudersi a breve,, rendendo vana la promessa del Ministro dell’Istruzione di concludere tutto entro la prima quindicina di agosto.A lanciare l'allarme è il, che sottolinea lasui punteggi riguardanti pre-ruolo, supplenze su sostegno, servizio nelle scuole paritarie e titoli abilitanti o specializzanti. "In caso contrario, spiega il giovane sindacato, soprattutto dopo le ultime sentenze della Cassazione, ""."L’amministrazione scolastica deve convocare subito i sindacati e dire come stanno le cose sulla chiamata diretta.", ha commentato. "Agli alunni, che rischiano di iniziare l’anno senza i loro insegnanti. Al personale, che rimane appeso a una chiamata per mesi. Ai dirigenti scolastici, costretti a tamponare la situazione con supplenze fino all’avente diritto. Pensavamo che la lezione del 2016 fosse servita, con l’ algoritmo impazzito , le nomine protratte fino allo scorso Natale e un tourbillon di cattedre senza precedenti nella scuola pubblica italiana".