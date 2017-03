American Airlines e China Southern Airlines: accordo nei cieli

American Airlines

(Teleborsa) -rafforza la sua presenza sul mercato cinese, firmando un accordo di cooperazione conLa holding statunitense di compagnie aeree, quotata in borsa con sede a Fort Worth, in Texas, è in trattative con la compagnia cinese per una possibile cooperazione strategica che abbia al centro la condivisione del business e un possibile scambio di azioni.American Airlines, nata dalla fusione di AMR Corporation, la società madre di American Airlines e di US Airways Group, potrebbenella più grande compagnia aerea cinese, con sede a Guangzhou, in fatto di flotta e numero di passeggeri trasportati ogni anno.La notizia dell'accordo ha fatto scattare lo stop delle contrattazioni delle azioni China Southern Airlines, quotate sulla Borsa di Hong Kong, fino a lunedì 3 aprile.