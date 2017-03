Banche europee, più di un quarto dei loro profitti nei paradisi fiscali

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Le più grandi banche del Vecchio Continente registranonei paradisi fiscali.Lo rileva lo studio condotto da Oxfam (Confederazione di organizzazioni non profit con sede a Oxford, Regno Unito) in collaborazione con Fair Finance Guide International, sulle 20 maggiori banche europee, dove figurano anche due italiane:La ricerca dal titolo "Aprite i caveau" si è resa possibile grazie alle nuove regole europee sulla trasparenza, adottate nel 2015, a seguito della crisi finanziaria. Gli istituti di credito dei paesi membri devono pubblicare informazioni sugli utili raggiunti e la tassa che pagano nei paesi in cui operano.Questo "uso abusivo" dei paradisi fiscali può consentire alle banche di "dei loro clienti o aggirare i loro obblighi normativi", ha sottolineato Oxfam.Il report rileva che gli Stati, dove la tassazione è bassa o addirittura nulla, rappresentano il 26% dei profitti realizzati dalle 20 banche più grandi - una cifra stimata appunto in 25 miliardi di euro - ma. Un "gap" incredibile reso ancora peggiore se si considera che in alcuni casi sono statiLe filiali nei paradisi fiscali sono in media due volte più redditizie di quelle situate altrove., esemplifica il rapporto, le banche mettonocontro i 19 euro della media globale.Lesono rappresentate da: 4,9 miliardi dei profitti sono stati dichiarati nel 2015 nel piccolo paradiso del Lussemburgo, più di quanto realizzato nel Regno Unito, in Svezia e Germania insieme."Le nuove regole di trasparenza UE ci danno un assaggio degli- ha commentato- I governi devono cambiare le regole per evitare che le banche e le altre grandi aziende utilizzino i paradisi fiscali per evadere le tasse o aiutare i loro clienti a a farlo”.