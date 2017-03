Borse europee in ostaggio della cautela

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Moncler

Unipol

Saipem

Ferrari

Recordati

(Teleborsa) -. Fa un po' meglioche mostra un timido più.. Il solo dato rivelato, ossia quello sul fatturato e gli ordini all'industria dell'Italia, si è mostrato in forte calo . Ora gli occhi degli investitori sono puntati sull' opening bell a Wall Street da cui ci si attendono indicazioni.Sul valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.254,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,78%, a 48,1 dollari per barile.piccoli passi in avanti perche segna un incremento dello 0,60%. Poco mossoche mostra un +0,07%. Sostanzialmente invariatache riporta un misero -0,03%.ilsale dello 0,25% a 20.180 punti. Sulla stessa linea ilche sale dello 0,25%.di Milano, troviamo(+4,26%),(+2,14%). Il titolo viene premiato da HSBC che ha alzato il prezzo obiettivo. sale dell'1,51% edell'1,46%.Tonicache ieri ha aggiornato massimi storici dopo la vittoria di Vettel al primo Gran Premio della stagione al mondiale di Formula 1 Le peggiore performance è quella dipenalizzata dalla bocciatura di Goldman Sachs