Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,22%, mentre, al contrario, resta piatto lo, con chiusura su 2.341,59 punti. In frazionale progresso il(+0,61%); pressoché invariato lo(-0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,37%),(+1,29%) e(+1,10%).del Dow Jones,(+2,07%),(+1,65%),(+1,57%) e(+1,55%).Tra i(+2,68%),(+2,53%),(+2,45%) e(+2,07%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,86%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,72%.