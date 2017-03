Il Sole 24 Ore, Fossa prevede una ricapitalizzazione da 50-70 milioni

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Per finanziare il piano di risanamento deoccorre un, anche se è ancora in corso la valutazione delle dimensioni dell'aumento. Lo ha detto oggi il presidente del quotidiano economico finanziario,, riferendo alle commissioni Finanze, Cultura e Attività produttive della Camera sulla crisi del giornale."La situazione economica che abbiamo trovato a novembre 2016 era molto pesante", ha ammesso, ricordando che c'era un rosso di 61,6 milioni di euro. Poi, ha sollecitato tutti i soci del quotidiano a sostenere la ricapitalizzazione, compresa Confindustria, sebbene non sia necessario che resti sull'attuale quota.Nel corso di un altro evento a Milano anche il Presidente di Confindustria,, ha aperto alla. "In teoria tutto è possibile, questa è una domanda sul regno del possibile e sul regno del possibile dico di sì", ha detto l'industriale, asserendo di non sapere ancora nulla sulle necessità finanziarie del giornale.Sempre Fossa ha precisato dinanzi ai parlamentari che ipoggiano su un rilancio che fa perno sul passato, perché i "guai" - ha detto - sono cominciati quando qualcuno si è messo in testa di farlo diventare un giornale generalista.Il piano implicherà unapiù redditizie ed il ritorno alladel quotidiano, , con ricavi attesi a 295 milioni nel 2020 rispetto ai 284 milioni del preconsuntivo 2016 ( CAGR ricavi 2016-2020 pari a 0,9%).ma anche una. Quest'ultima riguarderà sia il costo del personale sia i costi operativi ed implicherà unache interesserà giornalisti, dirigenti, poligrafici, grafici e radiofonici, ma porterà a margini positivi sostenibili a livello di Ebit.Quanto alle indagini incorso,, anche senza attendere gli esiti della magistratura.