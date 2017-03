La password del futuro? Il battito del cuore

(Teleborsa) -è una vera e propria impresa: troppo facile oppure troppo complessa. Me la ricorderò? E se non fosse abbastanza sicura?Insomma, c'è di che "scervellarsi"A togliervi dall'impasse ci hanno pensato tre studenti, appena diciannovenni, dell'Istituto Agnelli di Torino:Si chamail dispositivo che trasforma il battito del cuore in una chiave d’accesso ai dati sensibili online, sviluppato da Mattia Borgna, Andrea Domenico Mourglia e Filippo Pairotti, tre compagni di scuola uniti dalla passione per la bioingegneria.Un' idea, più che innovativa, che è stata premiata alla selezione nazionale del concorso per giovani inventori 'Eucys' promosso dalla Commissione Ue, insieme ad un secondo progetto sviluppato da tre studenti dell'Istituto Fermi di Mantova e dedicato alle futureI sei, premiati durante una cerimonia presso la sede della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (Fast) di Milano,