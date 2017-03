Recordati in fondo al listino penalizzata da Goldman Sachs

Recordati

(Teleborsa) - Giornata no perche scivola in fondo al principale listino milanese con un calo del 2,06% scambiando a 31,43 euro per azione.Ad accendere la miccia delle vendite sul titolo la bocciatura diche portato la raccomandazione sul titolo da "neutral" a "sell". Il broker ha portato il prezzo obiettivo a 28 euro.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,19.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)