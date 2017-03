Telecom Italia procede tonica a Piazza Affari

Telecom Italia

(Teleborsa) - Spunto rialzista perche aavanza tonica (+0,65%).Si apre il countdown per la presentazione delle liste per rinnovare il Consiglio di Amministrazione. Liste che dovranno essere presentate entro il prossimo 9 aprile, in vista dell'assemblea degli azionisti che è in agenda per il prossimo 4 maggio.Tra i papabili alla presidenza è spuntato anche il nome di, voci peraltro che sono state smentite dallo stesso Montezemolo che ha spiegato che la "notizia non esiste e di questa ipotesi non ne ha mai parlato nessuno".