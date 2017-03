Wall Street parte incolore con uno sguardo ai dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa di una direzione anche daiin agenda per la giornata. Digerito con difficoltà il flop della riforma sanitaria, ora l'attenzione si concentra sulle prossime mosse di Trump.Fra i dati attesi nel pomeriggio l'indice S&P case Shiller sui prezzi delle case ha superato le attese, mentre arriveranno fra poco quelli sull'indice Fed di Richmond e sulla fiducia dei consumatori.Alla Borsa di New York, ilsi attesta sui valori della vigilia a 20.550,67 punti, così come lo, che appare pressoché invariato a 2.342,57 punti. In modesto rialzo il(+0,11%).Tra i(+0,75%) e(+0,62%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,95%),(+2,00%),(+1,74%) e(+1,33%). La peggiore performance è quella di, che cede il 2%.