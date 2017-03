Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale con segni misti per le principali borse europee, nel giorno della firma ufficiale della premier britannica, Theresa May, per attivare l'articolo 50 : darà il via ai negoziati con Bruxelles per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.Lieve calo dell', che scende a quota 1,076. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1,92%.In salita lo, che arriva a quota 179 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,13%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,41%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%., con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%.In Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,34 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 265.656, rispetto ai precedenti 257.041, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,83 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi.A fronte dei 216 titoli trattati, 124 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 81 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 11 azioni del listino italiano.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+4,56%),(+0,46%) e(+0,45%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,34%),(-1,09%) e(-1,04%).Tra idi Milano, si distinguono(+1,84%),(+0,82%),(+0,81%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,38%.