EIA, scorte petrolio USA in crescita oltre attese

(Teleborsa) - In aumento ancora le scorte settimanali di greggio in USA, seguendo il trend di crescita della scorsa settimana.Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stock di petrolio nella settimana al 24 marzo 2017 sono risultate in rialzo di 0,9 milioni di barili a 534 MBG, a fronte di incremento atteso di 1,3 milioni.Parallelamente, gli stock di distillati sono scesi di 2,5 milioni di barili a 152,9 MBG, contro attese che indicavano un calo di 1,2 milioni, mentre le scorte di benzine sono diminuite di 3,7 milioni a 239,7 MBG (-1,8 milioni il consensus).Sul New York Mercantile Exchange, ilscambia a 48,57 dollari al barile, evidenziando un incremento dello 0,35%, sostenuto soprattutto dal fermo operativo di un maxi oleodotto in Libia