Giappone: vendite dettaglio in salita a febbraio

(Teleborsa) - In Giappone, i consumi perdono vigore.Secondo quanto reso noto dal), le vendite al dettaglio a febbraio hanno riportato un incremento dello 0,1% su base annua in netta decelerazione dal +1% di gennaio. Su base mensile, invece, le vendite risultano in aumento dello 0,2%. Il dato delude le attese che erano per una salita dello 0,3%.Ancora al palo le vendite all'ingrosso, che segnano un decremento dello 0,2%. Le vendite totali hanno evidenziato così un calo dello 0,1, dopo il +0,2% del mese precedente.