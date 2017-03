Lavoro in sofferenza: la cassa integrazione torna a crescere

(Teleborsa) - Le oltreregistrate a febbraio, che rappresentano oltre, mostrano un, a fronte di una flessione tendenziale del 41% e del 43,6% nel bimestre.Guglielmo Loy, Segretario Confederale Uil, parla di "" con un +3,2% sullo stesso mese del 2016; +29% su gennaio; +41,9% nel I bimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Sono segnali di sofferenza, questi, che indicano l'ingresso di nuove aziende nel vortice della crisi", aggiunge il sindacalista.i che, al netto del forte aumento delle ore richieste per la gestione ordinaria, mostrano una flessione sia della cassa integrazione straordinaria che della deroga (rispettivamente del 55,2% e 46,3%). Qui la riduzione è essenzialmente derivante dagli effetti della riforma e dal venir meno dell’istituto della deroga., con un aumento che in valori percentuali è maggiormente evidente in. Nel Lazio, viceversa, la più alta flessione di ore (-68,7%).di cassa integrazione, seguita dal commercio (circa 7,9 milioni di ore), dall'edilizia (oltre 5,5 milioni di ore) e dall'artigianato (circa 2,8 milioni di ore). Le variazioni rispetto allo stesso periodo del 2016, mostrano un decremento di ore in tutti i settori, a partire dall'artigianato (-55,5%), a cui segue l’industria (-47,3%), il commercio (-20,9%) e l’edilizia (-14,1%).