Mercati in frazionale rialzo nel Brexit day

(Teleborsa) - Avvio in frazionale rialzo per le principali borse europee.si allinea all'andamento delle borse di Eurolandia mostrando un timido più.Gli investitori oggi, 29 marzo, sono concentrati sull'avvio ufficiale della Brexit . Oggi, alle 12:30 ora locale l'ambasciatore britannico presso l'Unione europea,, consegnerà personalmente al Presidente del Consiglio Europeo,, la lettera con cui il. Poi il Premier britannico,, si recherà in Parlamento per informare i deputati che è statoinvocato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che regolamenta le condizioni per l'uscita.Seduta in frazionale ribasso per l'che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,74%..avanza dello 0,51%. Si muove in modesto rialzoevidenziando un incremento dello 0,26%. Avvia con la giusta intonazioneche vanta un progresso dello 0,41%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche mostra un +0,05%. Sulla stessa linea, resta piatto ilTra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,82%.per, che avanza dello 0,76%.c'èche mostra un progresso dell'1,54%.che è iniziata lunedì scorso.per, che segna un incremento marginale dello 0,56%.