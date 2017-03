Mercati incerti nel Brexit day

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Continua all'insegna dell'incertezza la seduta delle principali borse europee, mentresi mostra in frazionale ribasso.Gli investitori oggi, 29 marzo, sono concentrati sull'avvio ufficiale della Brexit. L'ambasciatore britannico presso l'Unione europea,ha consegnato personalmente al Presidente del Consiglio Europeo,, la lettera con cui ilL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 48,37 dollari per barile.avanza dello 0,28%. Si muove sotto la paritàevidenzia un decremento dello 0,30%. Incoloreche rimane sui livelli della vigilia.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,28% sulSulla stessa linea, ilche perde lo 0,38%.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo perche vanta un progresso dell'1,47%.per(+ 0,89%).che registra una plusvalenza dello 0,65%.i perche avanza dello 0,61%., invece, si verificano suche continua la seduta con -2,20%.ancheche scende dell'1,59%.arretra dell'1,57%.ancheche segna un -1,59%.