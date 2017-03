Aedes realizzerà l'Open Mall di Torino Caselle

Aedes

(Teleborsa) -SIIQ ha stipulato con il Comune di Caselle (Torino) la convenzione urbanistica per lo sviluppo dell’area di Torino-Caselle Torinese detenuta attraverso la controllata al 100% Satac SIINQ SpA.Nell’area, che si estende su una superficie di circa 300.000 mq, Aedes SIIQ svilupperàdi GLA, caratterizzato da un mix funzionale di Retail ed Entertainment, in linea con i concept internazionali più innovativi già aperti all’estero con successo.La stipula della convenzione urbanistica è un passo decisivo per la valorizzazione dell’investimento e per dar corso alla commercializzazione degli spazi. I permessi di costruire sono attesi per la primavera del 2018."Sono molto soddisfatto della firma della convenzione urbanistica che ci consentirà di avviare ragionevolmente dalla primavera 2018, la costruzione di un progetto unico in Italia che accrescerà in maniera determinante il valore del nostro portafoglio a reddito", Giuseppe Roveda Amministratore Delegato di Aedes SIIQ.