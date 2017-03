Aerei, compagnie inglesi alle prese con le turbolenze della Brexit

easyJet

(Teleborsa) - Per le compagnie aeree britanniche si prospetta un'estate bollente dopo che la Brexit ha rimescolato le carte nei cieli europei. Il Paese ha intrapreso il percorso di uscita dall'UE : ieri, ambasciatore britannico presso l'Unione europea, ha consegnato al presidente del Consiglio europeo,la lettera firmata dal Premier inglese,. Nella lettera vi è la richiesta ufficiale con cui il Regno Unito ha notificato l'intenzione di uscire dal blocco europeo.I vettori inglesi low cost, comepotrebbero trovarsi di fronte alla scelta di continuare a volare o meno nella UE dopo la Brexit. Ciò significa, spostare i loro quartier generali in un paese europeo o vendere azioni a paesi membri dell'Unione. Per poter solcare i cieli dell'Unione, infatti, più della metà delle azioni (50,1%) della compagnia aerea devono essere in mani europee.Quanto a British Airways, vola invece in Europa attraverso altri vettori del gruppo International Airlines Group a cui appartiene: Iberia, Vueling e Air Lingus che già posseggono i permessi per volare all'interno dell'UE.