Agricoltura, il settore crea valore ma non “paga” chi produce: redditi -8%

(Teleborsa) - L’agricoltura crea valore, ma non "paga" chi la fa.Mentresui campi,annuo (contro la media UE del 2%).L’export del Made in Italy agroalimentare macina un record dopo l’altro superando la soglia di 38 miliardi sui mercati stranieri, i prezzi pagati ai produttori nel Paese diminuiscono, invece, di un altro 5% nell'ultimo anno. Così anche il settore primario: crea occupazione con quasi 1,2 milioni di unità attive, mentre l’imprenditore agricolo perde un giorno di lavoro su quattro per assolvere pratiche e adempimenti burocratici.Sono tutti esempi di una, chiede la CIA-Agricoltori Italiani suggerendo "interventi urgenti" che finalmente restituiscano centralità all’agricoltura, rafforzando il suo ruolo lungo la catena del valore.L'associazione degli agricoltori, durante l', in corso a Bologna, spiega che ", tra le fasi a monte e quelle a valle,". Così come la "semplificazione burocratica" e una "migliore organizzazione commerciale" del prodotto.