Borse in buon recupero con Piazza Affari al top in chiusura

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Materie prime

Costruzioni

Petrolifero

Immobiliare

Chimico

Tenaris

Buzzi Unicem

Prysmian

Saipem

BPER

Poste Italiane

A2A

Fiat Chrysler

(Teleborsa) -, fatta eccezione per la City di Londra, che salutaconi qualche preoccupazione. Gli altri mercati, che avevano risentito della minaccia di imposizione di "dazi" data da Trump , hanno poi beneficiato del dato positivo sul PIL USA del 4° trimestre L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.249,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,70%.Invariato lo, che si posiziona a 181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,13%.composta, che cresce dello 0,44%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, performance buona per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%., con ilche termina a 20.368 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.434 punti. Poco sopra la parità il(+0,4%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,92 miliardi di euro, in calo di 419,8 milioni di euro, rispetto ai 2,34 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,64 miliardi di azioni, rispetto ai 0,8 miliardi precedenti.Tra i 216 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 109, mentre 95 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 12 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,54%),(+1,89%) e(+1,27%). Nel listino, i settori(-0,67%) e(-0,47%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,59%) e(+3,33%), dopo gli ottimi risultati di bilancio Corrono anche(+1,53%) e(+1,36%).Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni a -1,35%, dopo che l'Ad Alessandro Vandelli ha smentito un interesse per Unipol banca.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.