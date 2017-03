Fincantieri in gran spolvero sostenuta dai conti

Fincantieri

Fincantieri

(Teleborsa) - Parte con il vento in poppa. Il titolo del gruppo mostra un guadagno del 4,98%. A dare una spinta agli acquisti sul titolo i conti del 2016.La società è tornata in utile e ha confermato il target del piano industriale per la distribuzione del dividendo nel 2018 relativo all'esercizio 2017.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,7158 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6893. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,7423.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)