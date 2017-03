Lavoro in crescita ma dipendente e precario. Freno a mano tirato sui voucher

(Teleborsa) -. Lo conferma l'ultimo rapporto trimestrale elaborato da Ministero del lavoro, Inps ed Inail, che conferma un 2016 propizio sotto il profilo del mercato del lavoro Dinamiche positive, dunque, che si sono sviluppate in un contesto di crescita moderata del PIL (+1% tendenziale).(Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) mostra una dinamica lievemente superiore a quella del PIL (in termini tendenziali)., in crescita di un decimo di punto rispetto al trimestre precedente; considerando l’ultimo decennio 2007-2016del terzo trimestre 2013 (55,4%), ma è ancora distante di quasi un punto e mezzo da quello massimo (secondo trimestre 2008, 58,8%).La crescita dell’occupazione continua ad esseresia, in termini di occupati complessivi (+1,5% Istat-Rfl) sia di posizioni lavorative riferite specificamente ai settori dell’industria e dei servizi (+2,6% Istat-Oros). Le posizioni lavorative dipendenti presentano un incremento congiunturaleAnche(+0,5% pari a 28 mila occupati; fonte Istat-Rfl).Con riferimento alla, l’aumento delle posizioni lavorative dipendenti rilevato nel quarto trimestre sulla base delle Comunicazioni Obbligatorie è frutto diposizioni a tempoe diposizioni a tempo. La dinamica non cambia osservando la variazione tendenziale.Secondo i dati Istat, la dinamica del mercato del lavoro continua a registrare unlegato all’incremento degli(+252 mila) e delle(+108 mila), a fronte della diminuzione degli inattivi (-455 mila). Significativo è anche l’impatto dell’invecchiamento della popolazione sul mercato del lavoro (Tavola 4 e Figura 4), che contribuisce a spiegare l’aumento del numero degli occupati ultracinquantenni, indotto anche dall’allungamento dell’età pensionabile.Nel 2016 i dati Inps indicano che(NdR ora eliminati con decreto . Nel quarto trimestre del 2016 sono stati venduti 32,8 milioni di unità (30,6 milioni nel quarto trimestre 2015) con una sensibile riduzione nel tasso di crescita tendenziale (+7,2% rispetto a +25,3% nel terzo, +32,2% nel secondo e +35,7% nel primo), grazie al meccanismo della tracciabilità . Dopo 15 trimestri di progressiva riduzione tendenziale,e si attesta in media a 128 mila unità.Questi dati sono stati commentato in senso critico dalla Cisl. In particolare, il, commentando la nota trimestrale, ha tenuto a sottolineare che "le cose cambiano se leggiamo il dato congiunturale: la crescita occupazionale rispetto al terzo trimestre 2016 è solo dello 0,1%, ed è in gran parte ascrivibile alla ripresa del tempo determinato". Poi, ha aggiunto cheche da soli "non possono fare miracoli".