Servizi Italia

(Teleborsa) - Aurum, titolare del 56,10% del capitale sociale diha presentato una lista per la candidatura alla nomina di Sindaci della Società.Nomina che avverrà nella prossima Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 20 Aprile 2017 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 21 Aprile 2017 in seconda convocazione.