Wall Street sostenuta dal PIL nonostante la politica di Trump

(Teleborsa) -una serie didi una certa rilevanza che hanno confermato un miglioramento della congiuntura dell'economia a stelle e strisce.In particolare,, grazie all'exploit dei consumi, mentre, che sono scese meno del previsto.A New York, ilsale dello 0,35%; piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.368,57 punti. In frazionale progresso il(+0,2%).(+1,30%),(+0,53%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,85%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,30%),(+1,29%),(+1,11%) e(+1,09%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,47%),(+2,42%),(+2,26%) e(+2,25%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,37%.scende dell'1,22%.