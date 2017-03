Bankitalia, nel 2016 utile stabile. Record attivi a 774 miliardi

(Teleborsa) - Il conto economico del 2016 dipresenta un utile netto utile netto di 2,7 miliardi, in linea con quello dell'esercizio precedente (2,8 miliardi). Il piano di riparto dell'utile prevede di attribuire ai partecipanti un dividendo di importo uguale a quello degli ultimi due anni: 340 milioni, pari al 4,5% del capitale. Lo ha spiegato il Governatore, nel suo intervento, all'Il residuo ammontare dell'utile netto da assegnare allo Stato sarebbe pari a 2.156 milioni che, in aggiunta a imposte di competenza per 1.310 milioni, portano le somme complessivamente destinate allo Stato su un livello superiore di circa 300 milioni a quellodello scorso anno., la Banca centrale italiana ha chiuso di 22 strutture. Queste sono state temporaneamente sostituite da Unità di servizio territoriale, così da accompagnare la transizione verso il nuovo assetto; 12 di esse sono state chiuse nel luglio del 2016, mentre le 10 rimanenti termineranno di operare entro la fine del 2018. La rete territoriale è ora articolata in 39 Filiali. Erano 97 all'inizio del 2008, prima dell’avvio degli interventi di riforma.A fine 2016, l'organico è pari 6.885 addetti contro 7.850 a inizio 2008.Il totale di bilancio della Banca d'Italia si è attestato, alla fine dell'anno, a 774 miliardi (587 nel 2015); ha superato il picco raggiunto nel 2012 (610 miliardi).L'anno della crisi dei debiti sovrani e degli spread in salita., collocandosi a 245 miliardi; nel corso dell’anno sono stati acquistati titoli di Stato italiani nell'ambito del programma ampliato di acquisto di attività finanziarie per 115 miliardi, portando a fine esercizio la consistenza di tali titoli a 186 miliardi.