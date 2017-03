Europa avvia in rosso. Piazza Affari ai nastri di partenza

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Campari

Banca Generali

Terna

Mediobanca

Tenaris

A2A

Unipol

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano rimane ai nastri di partenza.Gli investitori guardano ai numerosi dati macroeconomici della giornata. In Italia, occhi puntati sull'inflazione e i prezzi alla produzione.Intanto, procede il cammino della Brexit . Il presidente del Consiglio europeosi prepara a rendere noti i punti delle trattative con il Regno Unito per l'uscita dall'UE.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,069. L'è sostanzialmente stabile su 1.243 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%.seduta senza slancio perche resta incollata ai livelli della vigilia. In caloche scivola dello 0,30%. Sulla stessa lineache mostra un calo frazionale dello 0,20%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul.Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità ilTra idi Milano, si distinguono(+0,51%),(+0,47%),(+0,54%) e(+0,44%).I più forti ribassi, invece, si abbattono suche cede l'1%Sulla stessa lineache mostra un ribasso dello 0,99%.Apre la giornata in caloche mostra un -0,99%.Depressache cede lo 0,72%.