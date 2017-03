L'inflazione allenta la morsa a marzo in scia all'UE

(Teleborsa) - dopo l'impennata registrata nel mese di febbraio . Lo conferma l'Istat, che ha pubblicato oggi i dati preliminari di marzo.L’indice dei prezzi al consumo(era +1,6% a febbraio).L'aumento dei prezzi continua ad essere trainato dai(+11,5%) e dagli(+6,1%), la cui crescita è in attenuazione rispetto al mese precedente quando era pari a +12,1% per i primi e a +8,8% per i secondi. A rafforzare l’inflazione si aggiunge la dinamica dei prezzi dei(+2,5%, in lieve accelerazione da +2,4% di febbraio).Di conseguenza,, al netto degli energetici e degli alimentari freschi,, dallo 0,6% del mese precedente, mentre quella al netto dei soli Beni energetici scende a +1,1% da +1,3% di febbraio.Nel dettaglio, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuiscono dello 0,9% su base mensile e registrano un aumento del 2,3% su base annua (era +3,1% a febbraio).in termini congiunturali e registrano una crescita su base annua del 2,6%, da +3,2% del mese precedente.(da +1,6% di febbraio). Il rialzo congiunturale è in larga parte dovuto alla fine dei saldi invernali di abbigliamento e calzature, di cui il NIC non tiene conto.