Realizzi a Wall Street dopo un trimestre positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Materiali

Intel

Wal-Mart

Microsoft

IBM

Exxon Mobil

JP Morgan

Du Pont de Nemours

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Prosegue con debolezza la borsa di Wall Street in una giornata ricca di spunti sul fronte macroeconomico. consumi negli Stati Uniti sono, ma lo hanno fatto; i redditi personali sono invece aumentati rispettando le aspettative degli esperti. Secondo quanto rilevato dall'Università del Michigan, gli americani sono risultati meno fiduciosi sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce, alla fine di marzo, rispetto alla stima di metà mese e alle aspettative degli analisti.Gli investitori guardano anche ai, dopo che in settimana diversi esponenti della Banca centrale hanno confermato che vi saranno altri due o più rialzi nel 2017 Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.715,27 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.369,35 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,19%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,75%) e(+0,43%).Al top tra i(+1,29%),(+1,04%),(+0,66%) e(+0,58%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.