Rinnovabili, Enel avvia negli USA la più grande centrale eolica del gruppo

Enel

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power North America (EGPNA), ha avviato la produzione della centrale eolica Cimarron Bend(Stati Uniti). Si tratta della centrale eolica di Enel più grande a livello globale.Il parco eolico, la cui costruzione ha richiesto un investimento complessivo di circa 610 milioni di dollari USA,Renewable Energy Partners, LLC (EGPNA REP), una joint venture paritetica tra EGPNA e GE Energy Financial Services, unità di GE., pari ai consumi annui di oltre 149 mila famiglie statunitensi, evitando l'emissione in atmosfera di circa 1,3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.L’energia e i crediti per l'energia rinnovabile di Cimarron Bend sono venduti nel quadro di due accordi di acquisto a lungo termine (PPA). Il primo PPA, con Google, è partito alla fine del 2016 con l'entrata in esercizio dei primi 200 MW. Il secondo è con il Kansas City Board of Public Utilities (BPU) e riguarda i 200 MW appena entrati in attività.