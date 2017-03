TerniEnergia prolunga il contratto con Ecopneus

TerniEnergia

(Teleborsa) -procede tonica a. Il titolo mostra un rialzo dello 0,76% scambiando a 1,058 euro.TerniEnergia ha prolungato il contratto con Ecopneus per il conferimento di Pneumatici Fuori Uso (PFU) fino a dicembre 2018 negli impianti del Gruppo in Italia.In base alla proroga, TerniEnergia potrà trattare nei due centri avanzati di recupero PFU di Nera Montoro (TR) e di Borgo Val di Taro fino a 15.000 tonnellate annue di materiale conferite dalla sola Ecopneus. Dal recupero dei pneumatici fuori uso è possibile ottenere gomma riciclata per campi da calcio, asfalti "silenziosi", aree gioco per bambini, arredo urbano, energia.