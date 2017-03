Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,07. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,48%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 50,27 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,30%.composta, che cresce di un modesto +0,46% seguita da, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%. Pensosa invece, con un calo frazionale dello 0,63%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 20.493 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,24 miliardi di euro, con un incremento di ben 318,2 milioni di euro, pari al 16,57% rispetto ai precedenti 1,92 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,77 miliardi di azioni.A fronte dei 216 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 112 azioni. In lettera invece 88 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 16 stocks.In luce sul listino milanese i comparti(+2,46%),(+1,55%) e(+1,49%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, si distinguono(+3,09%),(+3,03%) quest'ultima grazie ad upgrade diBarclays e Goldman Sachs.Tra le banche, denaro su(+2,64%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,34%.Tra i petroliferi, vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.