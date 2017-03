Valsoia rileva il marchio Diete.Tic

(Teleborsa) - La società attiva nel mercato italiano dei prodotti per l’alimentazione salutistica, ha perfezionato un accordo con la Naturalia Ingredients (Società del Gruppo Industriale Maccaferri) per l’acquisto del Ramo di azienda relativo al Leader di mercato nel segmento dei..Il ramo di azienda, costituito da marchi, brevetti, know-how, linee di produzione magazzino e crediti-debiti commerciali, sarà trasferito per un controvalore pari 8,8 milioni di Euro oltre al capitale circolante netto a servizio del Ramo. L’operazione non prevede la cessione di crediti o debiti finanziari.Ilcon efficacia non oltre il 1° ottobre 2017. Nel periodo sino a tale data l’attività di produzione e distribuzione dei prodotti proseguirà in capo al venditore ed ai relativi partners commerciali.