Banca Etruria, sindacati ok accordo: ridotta solidarietà, esuberi volontari

(Teleborsa) - Accordo Banca Etruria-sindacati per. L'accordo riduce la solidarietà e stabilisce l'uscita volontaria e incentivata di ulteriori 20 lavoratrici e lavoratori, attraverso il pensionamento o l'accesso al fondo di solidarietà di settore.Il confronto ha evidenziato come, gestito con l'accordo del 2015. E' stata così ottenuta una sensibile riduzione della solidarietà a carico del personale, dalle 18 giornate annue previste a quattro. Confermato il contratto integrativo fino alla fine dell'anno.L'organizzazione sindacale dellache riunisce i lavoratori che operano nel settore del credito, finanziario, delle concessionarie esattoriali e delle assicurazioniche da toppo tempo sopportano pesanti penalizzazioni per far fronte a una nota grave situazione di dissesto dell'azienda, determinata da passate gestioni".Soddisfazione per l'accordo con Banca Etruria naturalmente