Beppe Sala: ATM deve crescere sotto il controllo del Comune di Milano. Niente svendita a FS

(Teleborsa) - "Prima ancora di evocare strane alleanze,. Con queste parole il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un'intervista a "La Repubblica", replica alle critiche di chi lo accusa di voler svendere l'azienda di trasporti milanese Atm alle Fs.. Ho visto volantini in cui mi si accusa di mettere a rischio 2 mila posti di lavoro. Al contrario, l'azienda in questi anni ha assunto e continuerà a crescere nei prossimi", osserva Sala.Il sindaco aggiunge dipreoccupati per il futuro dell'azienda.e chiedo ai sindacati un atto di buona volontà: partecipino con noi al momento straordinario di Milano, che vuole vivere sempre più di eventi".