Metro C: Raggi organizza visita a stazione-museo San Giovanni e "dimentica" Delrio

(Teleborsa) -. Motivo del contendere quella Metro C nata tra mille polemiche, cresciuta tra ancor più problemi e destinata, ahimè, forse neppure a diventare adulta.Magari, come da tempo sussurra più d'uno ma certamente a torto, per mascherare ritardi e considerevoli aumenti dei costi dovuti a una non troppo precisa opera di progettazione. Chissà.Fatto sta che la Così la futura "fermata" della Metro C è stata protagonista di un "Open Day" di presentazione che a richiamato una consistente folla di visitatori per una anteprima in modo da permettere di ammirare a romani e non le meraviglie archeologiche recuperate dagli scavi.di quella che è stata una vera prima inaugurazione, e non poteva essere altrimenti,assieme all'architetto Francesco Prosperetti, tra l'altro anche Soprintendente per l'Aerea Archeologica di Roma.Chissà se la Raggi abbia"stiamo lavorando anche alla metropolitana di Roma, ha detto non perdendo l'abituale aplomb che lo caratterizza.Magari se la dovrebbe prender di più il suo collega Franceschini che di fatto è proprio il "capo dei Musei", ma che proprio oggi da Cernobbio ha rilanciato l'assoluta necessità del Ponte sullo Stretto. C'è da parte di troppi davvero molta confusione!In ogni caso,"Gaffe" a parte, una vera "chicca"!