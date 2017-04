Ascopiave perfeziona l'acquisto di Pasubio Group

Ascopiave

(Teleborsa) -ha perfezionato l'acquisto del 100 % del capitale di Pasubio Group, società attiva nella distribuzione di gas naturale in 22 comuni del Veneto con oltre 88.000 utenti serviti.Il perfezionamento dell’operazione fa seguito all’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Schio, anche per conto degli altri Comuni proprietari delle azioni della Pasubio Group S.p.A., per la cessione dell’intero pacchetto azionario della società.Leofferte da Ascopiave per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario prevedono principalmente: l'acquisto delle azioni di Pasubio Group a un prezzo (equity value) di 16,3 milioni e l'impegno da parte di Pasubio Distribuzione, società interamente controllata da Pasubio Group, a corrispondere ai comuni che sono attualmente soci di Pasubio Group e che sono anche concedenti del servizio di distribuzione, un canone integrativo una tantum pari a 5,1 milioni.Con l'operazione odierna, la società ha pagato ai soci che hanno ceduto il 100% del capitale della società, il 90% del prezzo pattuito per la cessione delle azioni, pari a 14,7 milioni, mentre il saldo verrà corrisposto all'esito della determinazione dell'aggiustamento prezzo previsto contrattualmente e basato sul confronto della posizione finanziaria netta alla data del 31 dicembre 2015 e quella alla data di trasferimento delle azioni.