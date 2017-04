Banca Ifis, ancora operazioni sui portafogli NPL per circa 414 milioni

Banca IFIS

(Teleborsa) - Continua l’attività di acquisto di NPL . L’istituto ha infatti completato l’acquisizione di due portafogli di crediti al consumo e bancario unsecured con un fondo internazionale attivo nel credito distressed, per unIlè stato originato da una primaria banca italiana; il valore nominale del portafoglio acquistato è di, corrispondenti a 14.071 posizioni (prestiti personali, carte di credito e prestiti finalizzati). Più in dettaglio, il portafoglio è composto per il 77% da crediti retail e per la parte rimanente da crediti corporate.Ilè stato originato da una delle principali società finanziarie italiane leader nel settore del credito alle famiglie. Il portafoglio è stato ceduto per un valore nominale die un totale di 12.670 posizioni, principalmente retail, costituito prevalentemente da carte di credito e crediti al consumo.