Borse europee, parte debole il secondo trimestre

(Teleborsa) - Partenza incerta per le principali borse europee che aprono la prima seduta del secondo trimestre,L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%, in una giornata ricca di dati macroeconomici. Ilè la pubblicazione deiin agenda venerdì prossimo. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.245,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 50,72 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a 201 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,33%., resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata, incollata sui livelli della vigilia.che riporta una variazione pari a -0,17% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+1,46%),(+0,88%) e(+0,54%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-0,79%) e(-0,61%).di Milano, troviamo(+1,13%) che ha firmato una lettera di intenti per lo studio di un percorso di partnership industriale e societaria con Acsm-Agam, Aspem, Aevv, Lario Reti Holding.Bene anche(+1,12%),(+0,84%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche, in particolare su, che continua la seduta con -0,97%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68% mentre attende ia mercato chiuso.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.del FTSE MidCap,(+5,08%) dopo l' accordo sul riassetto del gruppo , che prevede l'uscita del socio Andrea de Vido e la vendita della quota di controllo a una società di nuova costituzione, che sarà partecipata dall'AD Marchi e da due fondi esteri.Viaggia bene(+1,27%) che ha presentato Silver Muse, "piccola" nave da crociera extra lusso