Contatori intelligenti, non rallentare l'iter di installazione degli "open meter"

Enel

(Teleborsa) - Ancora troppi ritardi. Il piano nazionale di istallazione dei contatori intelligenti di seconda generazione, i cosiddetti, da parte di distributori (e le varie aziende municipalizzate) segna il passo. La sostituzione dei precedenti contatori va troppo a rilento nonostante gli investimenti siano già stati pianificati.Il tempo stringe, poiché circa 20 milioni di utenti domestici, dal 1° luglio 2018, dovranno passare al mercato libero, e per sostituire i contatori intelligenti di prima generazione (che dopo 15 anni hanno fatto il loro tempo), con il coinvolgimento di una filiera italiana per la produzione e l’installazione dei nuovi meccanismi di misura.benefici sia per lareso agli utenti, sia per l’intero sistema socio-economico e produttivo italiano,"Assistiamo preoccupati e perplessi ad una sorta di rimpallo di responsabilità che chiama in causa alcune Istituzioni pubbliche, tese ad un rallentamento delle attività già in piena fase operativa", commenta perplesso il, sollecitando una sostituzione rapida dei contatori e ricordando che i contatori di seconda generazione rispettano pienamente i requisiti stabiliti dall’Autorità per l’energia, sono dotati di un hardware, progettato per accogliere le evoluzioni funzionali future, senza necessità di ulteriori interventi."Il nostro Paese – osserva De Masi – è sempre prigioniero dell’indecisione e ciò spesso vanifica iniziative molto importanti e penalizza lavoratori e cittadini"."Non vorremmo trovarci per l’ennesima volta - conclude il responsabile sindacale – di fronte a mezze decisioni che potrebbero determinare miliardi di euro di costi improduttivi, tutti a carico dei cittadini/consumatori, pagati con la bolletta elettrica".