Eurozona, la manifattura riprende vigore

(Teleborsa) - Nessuna sorpresa per la manifattura dell'Eurozona.Si tratta della "più veloce crescita della produzione manifatturiera e dei nuovi ordini da aprile 2011", si legge nel comunicato diche spiega come "durante la fine del primo trimestre la ripresa del settore manifatturiero riprenda vigore nell'Eurozona. Conseguentemente ai maggiori ordini nazionali ed esteri osservati dalle imprese manifatturiere, sono stati riportati tassi di espansione della produzione e dei nuovi ordini più veloci sino a raggiungere valori record in quasi sei anni".I dati nazionali hanno segnalato come ci sia stata una crescita principalmente inIl PMI della Germania è balzato al valore più alto in 71 mesi, grazie al maggiore aumento della produzione da gennaio 2014, e alla maggior crescita dei nuovi ordini da quasi sei anni a questa parte., in salita dai 55 di febbraio.In Francia il valore arriva 53,3 (flash 53,4) massimo da due mesi. In Spagna il dato a a 53,9 è invece il minimo da cinque mesi.