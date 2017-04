Eurozona, scende il tasso di disoccupazione

(Teleborsa) - Buone notizie per per il mercato del lavoro. Dopo l'Italia , anche nell'Eurozona la disoccupazione si mostra in calo.Secondo l'), nel secondo mese dell'anno%.A febbraio 2017, dunque,. Il dato centra le attese degli analisti che avevano previsto un +9,5%.registrato il mese scorso e in calo anche dall'8,9% di febbraio 2016.