Italiani, che passione per l'orto "fai da te"

(Teleborsa) -Il richiamo della terra sembra proprio esercitare un fascino speciale sugli italiani: con l’arrivo del caldo sono oltre 20 milioni i connazionali che si sono messi al lavoro negli orti, nei giardini o e nei terrazzi per dedicarsi, alla coltivazione “fai da te” di lattughe, pomodori, piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanzane.: se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto,e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione. Lo rivela Campagna Amica.Gli italiani si dedicano al lavoro nell’orto nei giardini e nei terrazzi privati, ma anche nei terreni pubblici o nelle aziende agricole. Cresce infatti la voglia di mangiare e offrire a familiari od amici prodotti freschi, genuini e di stagione, ma anche in alcuni casi di risparmiare senza rinunciare alla qualità in un difficile momento di crisi.che coltiva da sé piante e/o ortaggi lo fa soprattutto per la voglia di mangiare prodotti sani e genuini, ma anche per passione (10%) e in piccola parte per risparmiare (4,8%), secondo l’ultima indagine Coldiretti/Censis.chiavi in mano per acquistare terra, vasi, concime, attrezzi, reti per limitare le piantine, sostegni vari, sementi e piantine.